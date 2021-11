VORSCHAU Am Samstag, 6. und Sonntag, 7. November, öffnet Marlise Bhend in Frutigen ihren Kleiderverleih im Vorfeld zur «Belle-Epoque-Woche». In ihrem Atelier im Sagigässli 4 gibt es nebst stilgerechter Kleidung auch kleine Geschenke zu finden. Auf Bestellung näht und ändert sie auch Kleider und kreiert dazu passende Hüte.

MARLISE BHEND, FRUTIGEN

Tag der offenen Tür: 6. und 7. November, 10 bis 19 Uhr, Sagigässli 4, Frutigen. Tel. 078 638 12 48.