BLICKPUNKT

Übers Wochenende stimmte das Blumengeschäft «Blütenhandwerk Anina Bigler» mit einer vorweihnachtlichen Ausstellung auf die kommende Adventszeit ein. Mit viel Kreativität, Geschick und Sorgfalt bereiteten Anina Bigler und ihr Team während zweier Wochen in ihrem Geschäft und dem angrenzenden Raum eine schöne Auswahl an Adventsschmuck vor. Die weihnachtlichen Gegenstände wie Kränze, Tannen, Sterne, Engel, Kugeln und vieles mehr sind zu einem festlichen Arrangement zusammengestellt worden, das auch noch in den nächsten Tagen zu bewundern sein wird.

TEXT / BILD MARTIN WENGER