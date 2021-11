VORSCHAU Bereits zum sechsten Mal findet am Freitag, 26. November 2021, von 15 bis 21 Uhr auf dem Areal der Stiftung Bad Heustrich ein Weihnachtsmärit statt. In stimmungsvoller Atmosphäre bieten Institutionen aus dem Berner Oberland Erzeugnisse aus eigener Produktion zum Verkauf an. Auf die Gäste warten festliche Märitstände und weihnachtliche Verpflegung. Der ganze Anlass findet draussen auf dem Gelände der Stiftung Bad Heustrich statt.

PRESSEDIENST BAD HEUSTRICH

Die Besucher werden gebeten, den signalisierten Parkplatz bei der Niesenbahn (gratis) zu benutzen und dort auf den Shuttlebus umzusteigen. Mehr erfahren Sie unter www.badheustrich.ch oder unter Tel. 033 655 80 40.