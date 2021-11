VORSCHAU Schon die 30. Aufführung bringen die Frutigtaler Spiellüt in den nächsten Tagen auf die Bühne. «Hochzyt in Liebiwil», ein Lustspiel in drei Akten von Josef Brun, wird an mehreren Orten im Tal aufgeführt.

Samuel Steiner, der Wirt zum Ochsen in Liebiwil, hat zwei Töchter, die eine hübscher, die andere weniger. Das heisst, sie wäre es eigentlich auch – wenn sie nur wollte. Ob da wohl die Psychologin Rosetta Hösli und ihr Assistent Abhilfe schaffen können? Schön wäre es! Denn das widerspenstige Töchterlein Käthi sollte, wenn es nach Vaters Kopf geht, unbedingt an den Mann gebracht werden. Doch keiner will so recht anbeissen, trotz der beachtlichen Mitgift eines Restaurants und eines Bauernhofes. Hat da vielleicht die Heiratsvermittlerin Tamara Stampfli mehr Erfolg ...?

Die…