Nach dem verpatzten Spiel in der vergangenen Woche gelang dem EHC Kandersteg I am Samstag beinahe die Überraschung. In einem bis z uletzt knappen Spiel unterlag das Team letztlich aber auswärts gegen den HC Mühlethurnen.

Beide Mannschaften starteten verhalten in das Spiel. Die Gäste mussten sich zuerst eine gewisse Sicherheit erarbeiten, die Einheimischen gingen es mit ihrem bekannten Selbstvertrauen ruhig an. Je länger das erste Drittel dauerte, desto besser fanden die aufsässigen Kandersteger ins Spiel. Mit einer gesunden Prise Aggressivität und einer kompakten Raumaufteilung konnten sie die Partie ausgeglichen gestalten. Und wenn sich die hervorragenden Mühlethurner Einzelspieler einmal durchsetzten, war der ausgezeichnet disponierte Torhüter Dario Rüttimann zur Stelle. Als sich die…