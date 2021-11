Am vergangenen Wochenende konnten sich Interessierte auf die kalte Jahreszeit einstimmen. Die Inhaberin Christine Burn hat ihr Angebot dem Trend angepasst und neu Accessoires für Küche und Bad mit dänischem Flair ins Sortiment genommen.

MONIKA INGOLD

Die verschneite Umgebung passte gut zur Eröffnung der Winterzauber-Ausstellung in «Chrigäs Handwärklädeli» am vergangenen Wochenende. Im festlich dekorierten Lokal fand Frau und Mann ein reiches Sortiment an Gebrauchsgegenständen und Artikeln zum Dekorieren.

Vor dem Lädeli lud eine Sitzgruppe zum Verweilen ein. Die Dekorationen vor der Eingangstür konnten bei einem wärmenden Getränk bewundert werden. Im ehemaligen Stall tauchte man ein in ein Lichtermeer – Kerzen, Kugeln, Engel und vieles mehr versetzten Anwesende in Feststimmung.

Onlineshop…