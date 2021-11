Die zehnte Ausgabe der X-Alps bleibt für den Frutiger Gleitschirmpiloten Patrick von Känel etwas ganz Besonderes. Davon erzählte er am Sonntagabend bei seinem Vortrag «Flug in ungeahnte Sphären» in der Badi Lounge.

MICHAEL SCHINNERLING

Patrick von Känel ist nicht nur ein begnadeter Gleitschirmflieger – er kann auch mit Bildern, Videos und mit seinen Erzählungen die Besucher in seinen Bann ziehen. Zum zweiten Mal referierte der 27-Jährige in der Badi Lounge vor ausverkauftem Haus. Sein Abenteuer – die zehnte Ausgabe des Rennens X-Alps – hatte es in sich. Zum einen war das Ziel nicht mehr in Monaco, sondern neu in Zell am See in Österreich. Aus dem Ein-Weg-Rennen wurde ein Rundkurs von Ost nach West. Der Umkehrpunkt im Westen war der Mont Blanc. Das Ziel wiederum war ein Floss im Zeller…