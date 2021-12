INTERVIEW, TEIL 2: Daniel von Allmen wird in wenigen Tagen als Gemeindepräsident aus dem Amt scheiden. Doch nicht nur das Politische prägte sein Leben. Weitaus länger war er in der Freiwilligenarbeit engagiert – nicht immer ganz freiwillig, wie er berichtet.

«Frutigländer»: Daniel von Allmen, Sie haben sich über Jahrzehnte als Chorleiter einen Namen gemacht. Wie sind Sie zur Volksmusik gekommen?

Daniel von Allmen: Ich bin in Mürren abgelegen aufgewachsen und habe immer gerne gesungen. In unserem Haushalt gab es kein Musikinstrument. Mit Klavier und Geige kam ich erst am Lehrerseminar in unangenehme Berührung. Ich konnte mit klassischer Musik, wie sie damals von uns gefordert wurde, rein gar nichts anfangen. Das war nicht meine Welt. Und Jodeln galt zu dieser Zeit am «Semer» nicht als…