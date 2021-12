BERGBAHNEN. Mit Beginn der Wintersaison 2021 / 2022 sind im Skigebiet Sillerenbühl – Hahnenmoos – Chuenis wieder neun rüstige Rentner in gelben Jacken mit einem blauen Informationsi auf Brust und Rücken unterwegs. Sie repräsentieren die Marke Adelboden, pflegen den Kontakt zu den Gästen und helfen in Notlagen weiter. Leider gehört noch immer keine Frau zum Infoteam.

Die «gelben Botschafter» der Bergbahnen Adelboden mit unterschiedlichen Lebens- und Berufserfahrungen sind alle geübte Skifahrer, kennen das Skigebiet in- und auswendig und bleiben in Kritik- respektive Krisensituationen geerdet. Während der Woche sind jeweils zwei von ihnen unterwegs, an Wochenenden, Fest- und Ferientagen deren drei.

Zu ihren Aufgaben gehört es, die unterschiedlichsten Fragen von Gästen zu beantworten («Ist…