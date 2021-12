Das Titelzitat von Johann Wolfgang von Goethe nahm sich die 13-jährige Sarah Wnuk aus Mülenen zu Herzen. Sie warf sich in Tourenmontur und zog los. Ein Erlebnisbericht.

Neulich fragten sich meine Familie und ich, was wir an diesem Tag unternehmen könnten. Wir entschieden uns für eine gemeinsame Skitour auf die Standflue. Wir starteten am Skilift Faltschen. Wir folgten dem Waldweg bis zum Grat, wo der Engel über Reichenbach thront, und dann gingen wir weiter hoch zur Standflue. Von dem Grat geht man, mit wunderschöner Aussicht auf alle Berge, noch ungefähr 25 Minuten bis zum Gipfel. Insgesamt legt man in drei Stunden 800 Höhenmeter zurück. Für jeden, der etwas Ausdauer hat, ist das eine perfekte Route, da sie eher einfach ist.

Die Sonne, das Nebelmeer unter uns und das Zusammensein…