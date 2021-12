LANGLAUF Fünf Kinder vom Skiclub Kandersteg nahmen am vergangenen Sonntag bei guten Wetterbedingungen an der «Raiffeisen-Trophy» im Waadtland teil. Bei kalten –10 Grad starteten die Kandersteger am frühen Sonntagmorgen um 6.20 Uhr an das erste Langlaufrennen der Saison. Auf dem Col des Mosses war die Temperatur glücklicherweise etwas höher, und sogar die Sonne zeigte sich zwischendurch.

Vor dem Start war für die Trainer das Wachsen die grosse Herausforderung. Das Rennen wurde im klassischen Stil ausgetragen. Während sich die Trainer den Skiern widmeten, besichtigten die Athleten mit den Fellskiern die anspruchsvolle und coupierte Strecke in schöner Winterlandschaft.

SUSANNA STUDER

Ränge Mitglieder SC Kandersteg:

MU12 / 2 km: 18. Gwen Gafner. MU14 / 3,2km: 9. Lisa Urfer; 12. Anouk Zürcher. …