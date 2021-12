Weshalb wird eine junge Frau Pfarrerin der reformierten bernischen Landeskirche? Was denkt sie über die Glaubensgemeinschaften im Frutigland? Soll sich die Kirche in die Politik einmischen? Isabelle Knobel antwortet besonnen und für ihr jugendliches Alter ungewohnt reif.

PETER SCHIBLI

Geboren und aufgewachsen ist die Frutigländerin in Kandergrund zusammen mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester. Dort ging sie in die Primarschule, was ihr nicht immer leicht fiel. Die Zeit in der Oberstufe in Frutigen war dann einfacher. Aus dieser Zeit stammt bis heute der Freundinnen- und Bekanntenkreis der 26-Jährigen.

Zusammen mit der Familie ging Isabelle Knobel als Kind ab und zu in den Gottesdienst, nicht jeden Sonntag, aber immer am Weihnachtstag. Die Stimmung in der Kirche, der…