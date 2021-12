Am 13. Dezember 2001 entschied das Welterbe-Komitee zugunsten der Region Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. Drei Tage später unterzeichnete die UNESCO das offizielle Diplom in Paris und bestätigte die Aufnahme der Gebirgslandschaft als erstes Weltnaturerbe der Alpen in die Liste.

«Das Gebiet Swiss Alps Jungfrau-Aletsch (SAJA) ist ein eindrückliches Beispiel der alpinen Gebirgsbildung und der damit verbundenen vielfältigen geologischen und geomorphologischen Formen. Das am meisten vergletscherte Gebiet der Alpen enthält mit dem Aletschgletscher den grössten Gletscher im westlichen Eurasien. Dies ist von signifikant wissenschaftlichem Interesse im Zusammenhang mit der eiszeitlichen Geschichte und den laufenden Prozessen, vor allem in Bezug auf den Klimawandel.» Dieses und zwei weitere Kriterien…