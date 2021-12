GLEITSCHIRM Die 23 besten Piloten der Welt wurden zu einem viertägigen «Hike & Fly»-Wettkampf in Dubai eingeladen. Unter anderem starteten an der 1. UAE-Championship Patrick von Känel, Sepp Inniger, Michael Sigel, Chrigel Maurer und Michael Witschi. Inniger erreichte den dritten Rang, Sigel den vierten.

MICHAEL SCHINNERLING

«Das Highlight war eigentlich der erste Tag, als wir ein Hochhaus mit 77 Stockwerken hochliefen und in einer Höhe von 300 Metern Richtung Strand flogen», meint Sepp Inniger. Er konnte die ersten Tage gut mithalten und flog schon am ersten Tag unter die besten zehn. «Mit dem dritten Gesamtrang nach vier Wettkampftagen bin ich sehr zufrieden», so der Frutiger. Auch Chrigel Maurer zieht eine persönliche Bilanz: «Die Woche in Dubai verging wie im Flug – es gab für uns…