Björn Zryd kennt die schnellsten Füsse am Chuenisbärgli-Hang. Er verewigt sie auf zwei Felsblöcken, dem «Place of Fame». Einige dieser «Abdrücke» erzählen besondere und teils abenteuerliche Geschichten.

RETO KOLLER

Seit 2004 zeigen die Chuenisbärgli-Sieger auf dem Adelbodner Dorfplatz ihre schnellen Füsse. Der einheimische Künstler Björn Zryd versteht es, die Gipsabdrücke naturgetreu in die beiden tonnenschweren Steine zu meisseln. Doch bis es so weit ist, braucht es Glück, Geduld – und manchmal mehr als eine Portion Gips.

Es war in den ersten Jahren nicht ganz einfach, zu den Fussabdrücken der ehemaligen Sieger zu kommen. Rennleiter Hans Pieren bot sich an, die Fährten der Athleten aufzunehmen. Er war damals für den Internationalen Skiverband unterwegs und traf ab und zu an Kongressen…