Die Einreise in die Schweiz hat sich verkompliziert: Jeder, der ins Land will, muss sich zweimal testen lassen. Für den Tourismus scheint dies verkraftbar zu sein – unter anderem wegen der vergleichsweise lockeren Regeln in den Skigebieten. Im Frutigland setzt man vor allem auf einheimische Gäste.

BIANCA HÜSING

Es ist fast schon ein bisschen absurd: Die Schweiz, die europaweit zu den Ländern mit den höchsten Inzidenzen zählt und in Deutschland als Hochrisikogebiet gilt, hat selbst die strengsten Einreisebestimmungen. Während geimpfte oder genesene SchweizerInnen in jedes Nachbarland ohne Test einreisen dürfen, muss sich umgekehrt jeder, der in die Schweiz will, zweimal testen lassen: einmal vor und einmal nach der Einreise. Dabei spielt es keine Rolle, ob man geimpft ist oder nicht, und…