Dies ist kein Jahresrückblick

Mich irritieren Jahresrückblicke, wie sie im Moment auf allen möglichen Wegen in unsere Stuben flattern und flimmern, Jahr für Jahr. Nicht, weil ich etwas gegen die Retrospektive an sich habe. Sondern weil Jahresrückblicke häufig einen Anspruch haben, den sie nicht erfüllen können: Sie wollen die Geschehnisse eines Jahres in ein grösseres Ganzes einordnen. Dabei zeigt sich schon seit Tausenden von Jahren, dass Geschichtsschreibung und Einordnung erst nach einer gewissen Zeit seriös möglich sind.

Eines der spannenderen Beispiele für wechselnde Einordnungen ist die Schlacht bei Poitiers und Tours im Jahre 732: Der fränkische König Karl Martell wehrte dort einen Angriff der muslimischen Araber ab, die auf der iberischen Halbinsel schon ein Kalifat errichtet…