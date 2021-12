Alle haben geholfen

Am Mittwoch gab es bei Anita und Bruno Luginbühl in Aeschi das 15. Adventsfenster. Ein Engel, drei Kerzen und ein farbenprächtiger Hintergrund wurden wunderschön in Szene gesetzt. Die Kinder hatten gesägt, gebohrt und gebastelt, um das Fenster mitzugestalten. Unterstützt wurden sie von Mami Anita und der Grossmutter Susanne Jungen. Die Besucher erhielten Punsch, Glühwein, Berner Alpkäse AOP und Dauerwurst aus der eigenen Produktion. Das Fenster ist bis Weihnachten jeden Abend ab 18 Uhr bis etwa 20 Uhr beleuchtet.

TEXT UND BILD: MICHAEL SCHINNERLING