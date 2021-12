Gerstensuppe für einen guten Zweck

«Der Mensch lebt nicht von Suppe allein.» Ungefähr so könnte das Bibelzitat abgeändert werden, passend zum traditionellen Suppentag, den die Frauengruppe Frutigen jeweils Ende November im Kirchgemeindehaus durchführt. Rund 80 Liter duftende Bündner Gerstensuppe warteten am Samstag auf Abnehmer. «In normalen Jahren hatten wir noch unseren Basar, der nun schon wieder wegfällt», bedauerte Dora Wandfluh die aktuelle Situation. Trotzdem lockten einige Tische mit Bastel- und Handarbeiten sowie ein Buffet mit leckeren Süssspeisen. Der Reingewinn, der aufgrund des fehlenden Basars wohl kleiner ausfallen dürfte als erwartet, geht an gemeinnützige Werke. «Unter anderem pflegen wir eine Patenschaft in Nepal, die wir jährlich unterstützen», so Dora Wandfluh. Auf dem…