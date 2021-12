Ist mein Stern auch draussen zu sehen?

In der Bibliothek Frutigen wurde am Freitag das Adventsfenster Nummer 10 eröffnet. Zuvor durften junge Bibliotheksbesucher einer Adventsgeschichte lauschen und danach einen weihnachtlichen Stern verzieren, der nun das Fenster der Bibliothek schmückt. Draussen, geschützt vor den tanzenden Schneeflocken, durften alle Besucher ein kleines Chlouse-Geschenk in Empfang nehmen und zu Hause in der warmen Stube geniessen.

TEXT: KATHRIN JUNGEN / BILD: MARLEN LÖRTSCHER