Ein Fenster, das verbindet

Das Bild vom 21. Dezember zeigt eine kleine Fantasielandschaft, die in Kreideschrift gestaltet wurde. Das Adventsfenster bei Christine, Marcel, Marianne und Klaus Rubin in Faltschen war ein Gemeinschaftswerk. «Wir wünschen uns, mit dem Fenster Leute anzuziehen und zu verbinden. Sie sollen bei Glühwein, Hobelkäse oder etwas Süssem den Alltag einen Moment lang hinter sich lassen», so Christine Rubin. Bereits zum zweiten Mal gestaltete Familie Rubin hier ein Adventfenster. Manche Besucher blieben noch lange vor Ort, schauten zu, wie die Finnenkerzen rund ums Haus niederbrannten und genossen die angenehme Atmosphäre.

TEXT / BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Die Zeit der Lichter

Wo man hinschaut, sind Weihnachtslichter zu bewundern. Trotz all dieser Trostspender gibt es viele…