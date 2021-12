Seit letztem Sonntag bestellt der Gast im Restaurant Jack's Diner in der Freizeit- und Sportarena digital am Tisch – eine neue, einfach zu bedienende App machts möglich. Und was am Ende des Tages übrig bleibt, findet mit etwas Glück doch noch den Weg zum Konsumenten: «Too good to go» verhindert Food Waste.

RETO KOLLER

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – das könnte das Motto des neuen Bestellens im Restaurant Jack's Diner sein. Toni Hersche ist Verwaltungsrat der Freizeitund Sportarena und zuständig für die Gastronomie. «Ich suchte im letzten Frühling für unsere Gäste eine möglichst einfache Bestellmöglichkeit am Tisch, fand jedoch auf dem Markt nichts Passendes», lässt er wissen. Also tat sich sein Sohn Remo mit drei KollegInnen zusammen. Sie gründeten das Start-up «Your-Waiter» und…