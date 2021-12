Am 26. November erhielt die Virusvariante Omikron von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Namen, gleichzeitig wurde sie als «besorgniserregend» eingestuft. Nach bisherigen Erkenntnissen ist Omikron deutlich ansteckender als die Delta-Variante – aber möglicherweise auch weniger gefährlich. Wie passt das zusammen?

MARK POLLMEIER

Laborversuche haben ergeben, dass sich Omikron-Viren 24 Stunden nach einer Infektion vor allem in den Bronchien sehr rasch vermehren. Gleichzeitig gelingt es der neuen Virusvariante, den Impfschutz teilweise zu umgehen.

Als Beleg für diese These gilt unter anderem eine Weihnachtsfeier in Oslo, Norwegen. Rund 119 Mitarbeitende einer Firma hatten sich dort in einem Restaurant getroffen. Sie alle waren vollständig geimpft und konnten sogar aktuelle, negative…