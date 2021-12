In den Spitälern nimmt die Belegung der Betten zu, sodass eine zentrale Bewirtschaftung der Intensivpflegebetten nötig wird. Die Booster-Impfungen kommen gut voran, die Testkapazitäten wurden ausgebaut. Die Informationen der heutigen Medienorientierung des Kantons finden Sie hier.



Die gemeldeten Fallzahlen der Schulen

Die Fallzahlen bei Schülerinnen und Schülern an der Volksschule steigen seit den Herbstferien an. In der vergangenen Kalenderwoche 48 sind von den Schulen 685 positive Fälle bei Schülerinnen und Schülern gemeldet worden. Zum Vergleich: Zum Höhepunkt der zweiten Welle im Winter 2021 waren dies 191 Schülerinnen und Schüler in einer Woche. Bei den Lehrpersonen entwickeln sich die Fallzahlen deutlich weniger stark. Während bei der zweiten Welle im Winter 2021 bis zu 135 Lehrpersonen pro Woche mit einem positiven Testresultat gemeldet worden sind, waren es in der vergangenen Woche 57 Lehrpersonen. An Gymnasien und Berufsfachschulen sind in der aktuellen Woche 20 Lehrpersonen als positiv getestet gemeldet worden. Die verhältnismässig tiefen Zahlen bei den Lehrpersonen verdeutlichen die Wirkung der Impfung. Mit aktuell 248 positiv gemeldeten Fällen steigen die Zahlen bei Lernenden und Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II ebenfalls auf tieferem Niveau als bei der zweiten Welle im Winter 2021: Damals waren bis zu 350 Fälle pro Woche gemeldet worden.