Fotoaufnahmen, gepaart mit Licht, Technik und Feuerwerk, ziehen David Bumann seit Langem in ihren Bann. Dieser Tage jedoch wartet der Lichtkünstler auf eine ganz besondere Erscheinung.

HANS HEIMANN

Es ist ein kalter Dezemberabend. Oberhalb von Aeschi stellt David Bumann seinen Laptop auf eine Ablage, die auf zwei Holzböckli steht, verbindet den Computer mit einem Projektor und montiert daneben die Kamera auf ein Dreibeinstativ. Er wählt am Bildschirm ein Sujet aus und projiziert es für einen Test schon mal in den Schnee.

Für seine vielfältigen Produktionen fährt Bumann in seinem VW-Bus an unterschiedlichste Orte, um Landschaften, die Natur oder Bauwerke kunstvoll zu belichten. Er habe sich immer gerne draussen in der Natur aufgehalten und sei schon als Kind von der Fotografie begeistert…