SCHNEESPORT Am 13. Dezember 2021 fand der interne Fortbildungskurs für die Bergführer, Bergführer-Aspiranten und Wanderleiter der Alpinschule Adelboden Kandersteg statt. Dank des vielen Neuschnees war dies ein gelungener Anlass.

Motiviert traf sich das Team der Alpinschule Adelboden Kandersteg in Adelboden. Ziel des Fortbildungskurses war es, das Wissen der Teilnehmer über Eisklettern und Lawinenkunde, vom Grundkurs bis zum Coaching in Theorie und Praxis, sowie ihre technischen Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen zu erweitern und zu vertiefen. In der Eiskletterarena auf der Engstligenalp wurde die Eiskletter-Theorie sogleich in die Praxis umgesetzt. Die Theorie der Lawinenausbildung wurde dann auf Schneeschuhen im frisch verschneiten Adelboden angewendet.

Diese Fortbildungskurse werden…