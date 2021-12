KEGELN Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat das Verbandsjahr 2021 abgeschlossen und die besten Klubs und EinzelkeglerInnen des Jahres gewürdigt. Die Rangverkündigung fand Ende November im Rahmen des traditionellen Absendens in Heimberg statt. Der Kegelklub Enzian aus Frutigen erhielt als einziger C-Kegelklub die verdiente Anerkennung. Er hatte in dieser Kategorie als Einziger an allen FKVBO-Meisterschaften teilgenommen und 5251.00 Holz / 842 Neuner erreicht.

UELI STUCKI, PRÄSIDENT FKVBO