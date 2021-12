Der Adventskranz wurde vor rund 180 Jahren von einem Pfarrer in Hamburg erfunden. Die Strassenkinder fragten ihn immer wieder, wann denn endlich Weihnachten sei. Um ihnen die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen, bestückte der Pfarrer kurzerhand ein Wagenrad mit vier grossen weissen Kerzen für die Adventssonntage und 20 kleinen roten Kerzen für die Werktage. Grüne Tannenäste als Schmuck kamen erst einige Tage später hinzu. In der Adventszeit wurde dann jeden Tag eine weitere Kerze angezündet – so sahen die Kinder selbst, wie lange es noch bis Weihnachten geht. Hilfreicher Nebeneffekt: Die armen Kinder lernten auf diese Weise auch das Zählen.

