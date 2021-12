LANDWIRTSCHAFT Alois Wyss (79), der älteste Gantrufer der Schweiz, wurde am Mittwoch am Rande der Thuner Viehauktion verdankt. 60 Jahre lang hatte er im Berner Oberland, im Welschland und in der Zentralschweiz Viehauktionen sowie private Ganten geleitet (der «Frutigländer» berichtete). Hanspeter Iseli, Geschäftsführer der Thuner Auktion, der den Luzerner verabschiedete, zählte dessen wichtigste Charaktereigenschaften auf: «Ehrlich, humorvoll und stets aufgestellt» sei er gewesen. Ausserdem habe ihn die für einen Gantrufer unabdingbare «Schlitzohrigkeit» ausgezeichnet.

Zum Dank für seine langjährige Treue erhielt Wyss eine Medaille – «genau wie gute Kühe auch prämiert werden», scherzte Iseli. Annelies Wyss, die Ehefrau des Gantrufers, erhielt einen Blumenstrauss. Zur Ehrung ebenfalls…