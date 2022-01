SKI NORDISCH Spannende Wettkämpfe, ein kurzfristig geändertes Programm, top Loipenverhältnisse, Regen, die erste portugiesische Skispringerin auf dem Treppchen und viele Podestplätze für den SC Kandersteg – so lautet die Kurzzusammenfassung der Helvetia Nordic Trophy vom 28. / 29. Dezember in der Nordic Arena Kandersteg.

SUSANNA STUDER

Für die Verantwortlichen war es nicht ganz einfach, in der Altjahrswoche in Kandersteg genügend Zimmer für Athleten, Betreuer und Zuschauer zu organisieren. Dank guter Zusammenarbeit unter den Hotels hatten am Ende aber alle eine Unterkunft.

Die nächste Herausforderung für das OK war das Wetter. Da die Prognose nichts Gutes, sprich Regen und Wind verhiess, passten die Verantwortlichen das Programm kurzfristig etwas an. Das Langlaufrennen der Nordischen…