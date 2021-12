Die Bergbahnbranche ist sich der schwierigen epidemiologischen Lage bewusst. Neben den aktuellen Bestimmungen wie Maskenpflicht in geschlossenen Kabinen und Abstand in Innenräumen führt die Branche freiwillig Kapazitätseinschränkungen in Grosskabinen mit Stehplätzen ein.

«In der vergangenen Wintersaison ermöglichten die Bergbahnen Erholungsund Naturerlebnisse, die sich positiv auf die physische und psychische Verfassung der Gäste ausgewirkt haben», schreibt der Verband Seilbahnen Schweiz in einer Medienmitteilung. Auch dieses Jahr sei die Branche bemüht, einen sicheren Winterbetrieb mit national einheitlichen Regelungen zu garantieren – «denn die Sicherheit der Gäste hat für die Bergbahnbetreiber oberste Priorität».

Nur 70 Prozent in grossen Gondeln

Seilbahnen sind Transportmittel und…