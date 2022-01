CURLING Am 26. Dezenber fand in Adelboden das traditionelle Tagesturnier um die Des-Alpes-Preise statt. Mit acht Teams, die meisten aus dem Kanton Bern, wurde mit Stein und Besen hart gekämpft. Nach vielen spannenden Spielen konnte die Mannschaft Lyss Selection alle drei Matches für sich entscheiden und den Turniersieg feiern. Beim gemütlichen Ausklang durften alle Curler einen Preis des Sponsors in Empfang nehmen und zufrieden nach Hause zurückkehren.

RUDI HARI, CC ADELBODEN

Schlussrangliste

1. Lyss Selection (Silvia Kehrli, Ruedi Wyss, Monika Gafner, Martin Graber 6 / 11 / 22); 2. Biel / Burgdorf (Eli Oester, Pia Käser, Franz Käser, Rolf Hirt 4 / 11 / 25); 3. Thun Regio (Sarah, Rita, Kurt und Lisa Muhmenthaler 4 / 10 / 19); 4. Juniorinnen + (Celine Koller, Nick Dänzer, Lia Germann, Julia…