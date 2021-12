Letztes Wochenende fand in Aeschi der Wintermärit statt. Einheimische boten selbstgemachte Waren feil, von Messern über Dekorationsgegenstände bis hin zu Lebensmitteln. Der kleine, aber feine Handwerksmarkt im winterlichen Dorf lud zum Flanieren und Bewundern ein. GALERIE

ANJA SCHRANZ

Der Gemeindesaal in Aeschi wurde am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, für einmal nicht für politische Angelegenheiten genutzt, sondern beherbergte allerlei Handwerker und Künstler mit ihren Ständen und Waren. So konnte man «gluschtige», selbstgemachte Lebensmittel erstehen wie Sirup, Käse und Wurst, aber auch spezielle Weihnachtsgeschenke. Schüsseln aus Waschmaschinentüren, handgeschnitzte Holzkühe, aus alten Geräten gefertigte Metallobjekte oder kunstvoll bemalte Natursteine warteten auf ein neues…