Am 24. Februar 1926 wurde ich meinen Eltern Werner und Martha Bühler-Zingg geschenkt, und gut ein Jahr später bekam ich meine Schwester: Lydia. Wir wuchsen in einfachen Verhältnissen im «Sagistöckli» in Langenthal auf. Nach der Primar- und der Sekundarschule absolvierte ich ab Frühling 1942 ein Welschlandjahr bei einem Weinbauern in Lutry. Hier erlebte ich Gott bewusst durch eine Gebetserhörung.

In der Kriegszeit war vieles rationiert und ich als junger Bursche immer hungrig. Als ich allein im Weinberg jätete, bat ich: «Lieber Gott, gib mir Brot!» Kurz darauf fuhr ein junger Velofahrer mit Hutte die Strasse entlang. Er hielt an und rief in Berndeutsch zu mir hinauf. «Wosch es Weggli?» Und ob ich wollte! Mit Dank erhielt ich zwei Weggli!

Während der anschliessenden kaufmännischen Lehre…