Eine schöne Tradition ging zu Ende

SCHARNACHTAL Seit Jahren verkauft die Bäuert Scharnachtal am letzten Samstag vor dem Fest Weihnachtsbäume. «Die Waldverantwortlichen schneiden stets Tännchen, die wegen der Platz- und Lichtverhältnisse keine Chance haben und später sowieso gefällt werden müssen», weiss Bäuert-Sekretärin Regula Bühler.

Dieses Jahr fand der kleine Anlass in dieser Form zum letzten Mal statt – die Bäuert wird nämlich Ende 2021 aufgelöst. Vor der Corona-Pandemie trafen sich stets viele AnwohnerInnen zu einem Imbiss und einem gemütlichen Schwatz, was heuer unmöglich war.

Die Rot- und Weisstännchen können keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Doch der Kundschaft ist das egal, geht es ihr doch hauptsächlich darum, ein einheimisches Bäumchen in der Stube zu haben und es später in…