VORSCHAU In der Swisscom Nordic Arena in Kandersteg können am kommenden Wochenende spannende Skisprungwettkämpfe im Rahmen des FIS-Cups verfolgt werden. Es ist das erste von insgesamt drei geplanten Wettkampfwochenenden in Kandersteg.

Der FIS-Cup stellt nach dem Weltcup und dem Continental-Cup die dritthöchste Wettkampfstufe dar. Wer in dieser Saison am FIS-Cup überzeugt, ist im nächsten Winter möglicherweise bereits im Weltcup anzutreffen.

Am ersten Wettkampfwochenende dieses Winters werden rund 80 TeilnehmerInnen aus mehreren Ländern erwartet. Die Schweizer Mannschaft darf aufgrund der nationalen Quote und des Heimvorteils mit insgesamt 13 Personen die meisten Athletinnen und Athleten stellen.

Der Besuch in der Nordic Arena ist seit dieser Woche nicht mehr ohne Einschränkungen…