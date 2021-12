Am Sonntag, 12. Dezember, fand im Wald unterhalb der Gondelbahn Oeschinensee eine stimmungsvolle Waldweihnacht statt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier mit dem Trompetenspiel von Willy und Christoph Heger.

SUSANNA STUDER

Da man schon im August nicht genau wusste, ob im Dezember eine Weihnachtsfeier in Innenräumen stattfinden darf, entschieden die Verantwortlichen der Kirchgemeinde, wieder eine Waldweihnacht durchzuführen. Die letztjährige Feier war allen noch in guter Erinnerung. Wie sich im Dezember dann herausstellte, war dies eine gute Entscheidung. An drei Nachmittagen bereitete das Leiterteam mit 16 Kindern eine schöne Feier vor. Am ersten Nachmittag hörten die Kinder die Geschichte «der Sternenbaum» von Gisela Cölle. Im Anschluss bastelten sie – wie der alte Mann in der…