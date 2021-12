EISHOCKEY Der Spitzenkampf hielt, was er versprach. Die Affiche zwischen dem Leader HC Franches-Montagnes und dem Drittplatzierten EHC Adelboden war von hohem Tempo geprägt und deshalb sehr attraktiv.

Die Jurassier hatten den leicht besseren Start und konnten nach einem Durcheinander in der 14. Spielminute durch Tuffet mit 1:0 in Führung gehen. Im zweiten Drittel münzten die Adelbodner ihre Stärke – das Tempohockey – in Tore um. Die erste Sturmlinie war gleich dreimal erfolgreich: Kropf mit einem verdeckten Schuss, Marcon nach schöner Kombination und Dähler im Powerplay. Sie vermochten es, den anfänglichen Rückstand bis zur 37. Spielminute in einen 1:3-Vorsprung zu drehen. Dieses Momentum gab das Team aber kläglich und sogar noch vor der zweiten Drittelspause unnötig wieder aus der Hand.…