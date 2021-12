JUSTIZ Am Dienstag verurteilte das Regionalgericht Oberland einen im Frutigland wohnhaften ausländischen Staatsangehörigen wegen Pornografie. Der Entscheid war rasch gefällt. Die Strafe allerdings hält sich in Grenzen – im wahrsten Sinne.

JULIAN ZAHND

Wenn beim Bundesamt für Polizei (fedpol) eine sogenannte «KOBIK-Meldung» eingeht, dann sehen die Beamten meist nur die Spitze eines Eisbergs. So war es auch beim Frutigländer Fall, der am Dienstagmorgen in Thun verhandelt wurde.

Die Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (KOBIK) von Bund und Kantonen wurde im Jahr 2003 gegründet und spürt im Internet illegale Inhalte auf. Dazu gehört beispielesweise auch Kinderpornografie.

Insgesamt vier solcher KOBIK-Meldungen führten Anfang 2020 zu einer Adresse im Frutigland. Bei einer…