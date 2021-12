Die Brass Band Frutigen ist ein Garant für hochstehende Blasmusik. Diesem Anspruch wurden die BläserInnen auch am traditionellen Stefanstagkonzert in der Kirche Frutigen vollauf gerecht, das unter dem Motto «Stars» stand.

MARCEL MARMET

«Vor 731 Tagen spielten wir das letzte Konzert hier in der Kirche – offenbar so schlecht, dass Blasmusik vom Bundesrat verboten wurde.» Mit diesen nicht ganz ernst gemeinten Worten eröffnete Toni Stoller, Präsident der Brass Band Frutigen, das Konzert am Stefanstag. Er streifte kurz die Schwierigkeiten, mit denen die Blasmusikanten in der Vergangenheit bei ihren Proben zu kämpfen hatten. Ganz offensichtlich hatten diese Beeinträchtigungen jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Qualität der Musik. Denn was den ZuhörerInnen geboten wurde, verdient das…