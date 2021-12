SCHWINGEN Nachdem die letztjährige oberländische Delegiertenversammlung in schriftlicher Form abgehalten worden war, fand sie letzten Sonntag wieder «live» statt. 199 Stimmberechtigte konnte Präsident Christian Hulliger in der Mehrzweckhalle in Innertkirchen begrüssen.

WERNER FRATTINI

Wie vieles andere hat die Pandemie auch den Schwingsport auf den Kopf gestellt. Bleibt zu hoffen, dass die Schwingfeste in der kommenden Saison wieder in einem gewohnten Rahmen durchgeführt werden und auch Zuschauer wieder ohne Probleme anwesend sein können. Die Aktivschwinger haben bereits das Vorbereitungstraining für das im August stattfindende Eidgenössische Schwingfest in Pratteln aufgenommen. Die Oberländer wollen alles daran setzten, die grossen Erfolge der letzten Jahre zu wiederholen.

Erste Frau im…