EISHOCKEY Nach fünf Siegen in Folge reiste der EHC Adelboden am Samstag mit Selbstvertrauen nach Saas-Grund zum «Winter Classic Game» gegen den EHC Saastal. Die Oberländer wussten grundsätzlich, dass ein Spiel auf offener Eisbahn ein anderes sein wird als in der Eishalle. Dennoch dauerte es eine Weile, bis sie Tritt fassten.

Der Start ins Spiel misslang komplett. Die Walliser konnten bereits die erste kleine Strafe gegen Adelboden ausnützen und gingen früh in Führung. Der EHCA fand nie richtig ins Spiel, konnte zwar weitere Unterzahlsituationen im ersten Drittel überstehen, doch in der 17. Minute führte ein Fehlpass im eigenen Drittel dazu, dass ein Saastaler aus dem Slot allein abziehen konnte und zum 2:0 traf. Noch ein weiteres Tor gelang den Einheimischen, sodass sich die Adelbodner…