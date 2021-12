Der letzte Frutiger Bluegrass-Jam dieses Jahres fand am vergangenen Freitag im Kulturbistro des Landhaus Adler statt. In der Musikszene hatte sich dieser Anlass offensichtlich herumgesprochen, kamen doch die Bluegrasser sowohl aus Frutigen als auch aus Bern und sogar aus dem Kanton Freiburg angereist. Mit über zehn Musikern waren diese gegenüber den Zuschauern zwar in der Überzahl, was der guten Stimmung jedoch nichts anhaben konnte. Die spontan «zusammengewürfelte» Truppe spielte mit grossem Engagement und gut gelaunt bis fast gegen Mitternacht.

Die Musiker freuen sich bereits auf den ersten Bluegrass-Jam im neuen Jahr, der auch im Jahr 2022 immer am ersten Freitag des Monats im Landhaus Adler stattfinden wird.

PRESSEDIENST LANDHAUS ADLER