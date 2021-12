MOUNTAINBIKE Das professionelle Radteam Corratec (ehemals Vini Zabù) wollte ursprünglich seine Teampräsentation in Adelboden abhalten. Leider ist das komplette Material der Biker irgendwo in Asien stecken geblieben. So wurde aus der Präsentation ein Teambuilding-Anlass.

MICHAEL SCHINNERLING

Das Radteam Corratec sitzt am letzten Freitagnachmittag mit 24 Fahrern im Hotel Hari und erhält eine Lektion in Sachen Social Media. Wie redet man mit Medien, was sagt man besser nicht? Wie oft sollte man Beiträge posten und welche Bilder nimmt man? Für die Profis, die U23- und die U19-Fahrer sind diese Themen relativ neu, und alle lauschen gebannt. Der gesamte Teamauftritt ist für Corratec wichtig. Die Sportler, die heute hier im Hotel Hari sitzen, werden einmal an der Weltspitze mitfahren. Da ist…