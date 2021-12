«Leise rieselt der Schnee», heisst ein bekanntes Weihnachtslied. Ist er dann gefallen, hat man das Gefühl, die Welt sei insgesamt leiser geworden. Aber ist das tatsächlich so?

MARK POLLMEIER

Wer durch frisch gefallenen Schnee stapft, der nimmt die Welt um sich herum wie in Watte gepackt wahr. Ist die Luft trocken und kalt, sodass der Schnee locker und pulvrig bleibt, sind nicht einmal die eigenen Schritte zu hören. Für viele Menschen passt diese gedämpfte Akustik perfekt zur Vorweihnachtszeit, die ja – zumindest in der Theorie – ruhig und besinnlich sein soll.

Wie Stoffe in einem Wohnraum

Dass die Wochen vor Weihnachten oft gar nicht so still sind, wissen zumindest die Erwachsenen. Aber wie ist es mit dem Schnee? Macht er die Welt wirklich ein wenig leiser? Ja, macht er. Der Effekt ist…