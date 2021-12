DIE QUAL AM ENDE DES JAHRES

Die letzten Tage des Jahres sind meist die Zeit, in der man sein Gewissen beruhigen will – oder muss. Der Jahreswechsel ist immer eine Art Abschluss und oft auch ein Neubeginn, also lassen wir unsere «Sünden» aller Art besser hinter uns. Eine einfache Möglichkeit dazu geben einem die zahlreichen Organisationen, die zum Spenden aufrufen. Mit einer Einzahlung am Schalter, per E-Banking oder Handy-App kann man sich so quasi erlösen.

Keine Frage: Das Geben kann helfen und ist für den Spender psychologisch eine ganz gute Sache. Doch wen berücksichtigt man mit seiner guten Tat? Die Flut an Bettelbriefen in Papierform oder per E-Mail erleichtert die Entscheidung nicht. Geradezu inflationär werden die Aufforderungen, wenn man einmal in einer Spenderkartei gelandet ist…