DOPPELLEBEN EINER STREBERIN

Kennen Sie diesen Typus Streber, der in jedem Fach brilliert und es dabei trotzdem schafft, wahnsinnig beliebt zu sein? Die Stadt, in der ich studiert habe, ist so eine Streberin: Münster in Westfalen. Nicht nur ist sie mit ihren vielen Kirchen und der zauberhaften Altstadt ein begehrtes Ausflugsziel, sondern dank der zehn Hochschulen auch ein Hotspot für Akademiker. Von den rund 300 000 Einwohnern sind mehr als 60 000 Studierende, die etwas Leben in die einstige Provinz bringen. Heuer geniesst Münster einen Ruf als sympathische, weltoffene Stadt, die sich gern als Klassenprimus hervortut. Zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2017: Münster war deutschlandweit der einzige Wahlkreis, in dem die rechtspopulistische AfD an der 5-Prozent-Hürde gescheitert ist. Mit…