STERBEN MIT AUSSICHT

Man hat ja eigentlich das Gefühl, gestorben werde derzeit schon genug. Insofern wirkte eine Nachricht von dieser Woche seltsam deplatziert: In der Schweiz sei, so vermeldeten es viele Medien, eine neuartige Sterbekapsel zugelassen worden.

Als ein Kollege mir die Schlagzeile weiterleitete, hielt ich sie zuerst für einen Scherz – schon wegen des Produktnamens. «Sarco» heisst der Apparat, und wer dabei an Sarg denkt, liegt wohl nicht ganz falsch. Der «BLICK» setzte, wie es seine Art ist, noch einen drauf und nannte die Suizidmaschine den «Tesla des Todes». Tatsächlich sieht das Ding recht futuristisch aus, wie eine Mischung aus Computermaus und Raumschiff.

«Sarco» kann an jeden beliebigen Ort gebracht werden, informiert die Herstellerfirma. Man könnte die Kapsel…