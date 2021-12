WALLISER NATUR

Oberwalliser: He, du da! Was hast du hier zu suchen?

Angesprochener: ?

Oberwalliser: Gar nichts hast du hier zu suchen, liest du eigentlich keine Zeitung?

Angesprochener: Grrrr!

Oberwalliser: Eine überwältigende Mehrheit der Walliser Stimmbevölkerung hat sich am letzten Sonntag für einen Kanton ohne Grossraubtiere und somit gegen dich ausgesprochen. Hier in der Region sagten 80 Prozent Ja zu dieser Initiative.

Passantin: Das ist ein Wolf, der versteht dich nicht.

Oberwalliser: Das ist mir egal. Der Initiativtext kommt in unsere Verfassung. Daran muss sich jeder halten – ob er diesen Text versteht oder nicht.

Wolf: Ihr habt doch gar keine rechtliche Handhabe. Die Regulierung von Grossraubtieren steht in der Kompetenz des Bundes. Ich fürchte mich nicht!

Passantin: Bist du sicher?…