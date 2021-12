Seit ziemlich genau einem halben Jahrhundert können Frauen im Kanton Bern abstimmen.

Auf nationaler Ebene wurde das Frauenstimmrecht am 7. Februar 1971 vom Stimmvolk angenommen. In den meisten Kantonen dauerte es noch etwas länger. Für einmal gehörten die Berner immerhin zu den Schnelleren: Am 12. Dezember desselben Jahres sagte die Bevölkerung auch im Kanton Ja zum Frauenstimm- und -wahlrecht.

